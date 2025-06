O improvável conto de fadas de Raphinha continua: agora foi eleito o melhor da La Liga

O extremo internacional brasileiro Raphinha, do FC Barcelona, foi hoje eleito o melhor futebolista da época 2024/25 da 'La Liga', numa temporada em que venceu o título, a Taça do Rei e a Supertaça, informou a Liga espanhola.

Na votação final, o brasileiro bateu a concorrência dos companheiros de equipa Lamine Yamal, Robert Lewandowski e Pedri, bem como de Mbappé, Vinicius Júnior e Jude Bellingham, do Real Madrid, Isco, do Bétis, e Oihan Sancet, do Athletic Bilbau.

Raphinha, que foi jogador do Vitória de Guimarães (três épocas) e do Sporting (uma época e um mês), cumpre a terceira temporada no 'Barça', clube a que chegou em 2022/23, proveniente do Leeds United.

Esta época, o brasileiro, habitual titular dos 'culés', marcou 18 golos na Liga e fez nove assistências, num total de 34 golos e 22 passes para golo em todas as competições.

Em 22 de maio, o jogador renovou contrato com o FC Barcelona até 2028, ocasião em que admitiu o "sonho" de se manter nos catalães até ao final da carreira.