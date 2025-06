Cristiano Ronaldo coloca-se "praticamente" de fora do Mundial de Clubes após "bastantes convites"

Cristiano Ronaldo está inclinado a não ir ao Mundial de Clubes, que acontece este ano entre 15 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos da América. O internacional português confessou, no entanto, que foi muito procurado por clubes participantes na prova.

"Não se pode ir a todas. Há que pensar no curto, médio, longo prazo. E é uma decisão que está praticamente decidida da minha parte, que é não ir ao Mundial de Clubes. Mas tive bastantes convites. Isso é um facto", apontou Ronaldo após uma questão da Renascença na conferência de imprensa de antevisão da final da Liga das Nações, entre Portugal e Espanha.

Cristiano Ronaldo é atualmente jogador do Al-Nassr. O contrato dura até ao fim do mês e ainda não foi renovado. Gianni Infantino, presidente da FIFA, revelou em maio que Ronaldo estava a discutir com vários clubes a possibilidade de jogar no Mundial.

O português confessou ter "saudades de levantar um troféu", que o da Liga das Nações "é um troféu bonito, que Portugal já ganhou", e quer "ganhar outra vez".

"Espero que amanhã Portugal possa ganhar esta final. Vai ser duro, as finais são difíceis, contra uma seleção muito confiante, que não perde há 24 jogos, mas Portugal tem as suas armas e vamos para dentro de campo com pensamento positivo", assegurou o capitão da seleção, que deseja que Portugal esteja na lista de favoritos do Mundial de 2026.

"Se tivesse de apostar, diria que Espanha, certamente, estará lá. Portugal, oxalá. Não sei o que vai acontecer e não me preocupa. O momento é bonito, estou a competir com jogadores 20 anos mais jovens, o que me motiva a continuar. Estou feliz", sublinhou Ronaldo, preferindo não "falar no dia de amanhã, porque a vida e o futebol mudam, por isso, vivo o momento".