Mundial 2026. Países Baixos entram a vencer, Inglaterra mantém pleno na qualificação

Os Países Baixos iniciaram a fase de qualificação para o Mundial 2026 com um triunfo na Finlândia, por 2-0, este sábado. A Inglaterra chegou aos nove pontos em três jogos ao vencer em Andorra, por 1-0.

Memphis Depay, aos seis minutos, e Denzel Dumfries, aos 23, deram a vitória à equipa de Ronald Koeman, que assim soma os primeiros três pontos no Grupo G. A seleção neerlandesa está no terceiro lugar, atrás de duas equipas que começaram a campanha mais cedo: a Polónia, com seis pontos em dois jogos, e a Finlândia, com três pontos em três partidas.

Também a Áustia se estreou, este sábado, na fase de apuramento para o Campeonato do Mundo. A equipa de Ralf Rangnick venceu na receção à Roménia, por 2-1, com golos de Michael Gregoritsch e Marcel Sabtizer, aos 42 e 60 minutos. Florin Tanase reduziu já nos descontos. Os austríacos estão no terceiro lugar do grupo H, com os mesmos pontos que romenos (três jogos) e Chipre (dois), e menos seis que a Bósnia e Herzegovina, que fez o pleno nas três partidas que disputou.

Quem também tem o pleno de vitórias em três jornadas é a Inglaterra, que esta tarde foi a Andorra vencer por 1-0. Harry Kane, aos 50 minutos, levou os Três Leões aos nove pontos, mais cinco que a Albânia (três jogos), mais seis que a Letónia (dois) e mais oito que a Sérvia (um). Andorra está em último, sem pontos, ao fim de três partidas.

Portugal ainda não se estreou na fase de qualificação para o Mundial 2026, por estar a jogar a Final Four da Liga das Nações. Vai disputar a final, diante da Espanha, no domingo, às 20h00, em Munique.