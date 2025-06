França vence Alemanha e termina Liga das Nações no pódio

A seleção francesa conquistou o bronze na Liga das Nações, este sábado, ao vencer a Alemanha, por 2-0, no jogo de atribuição do terceiro lugar.

Kylian Mbappé foi decisivo, ao adiantar a França, aos 45 minutos, e fazer assistência para o segundo golo, da autoria de Michael Olise, aos 84.

Alemanha teve mais bola e rematou mais vezes, porém, foi incapaz de quebrar a resistência de Mike Maignan. Também teve alguns infortúnios: um penálti invalidado ao minuto 33, quando o resultado ainda estava a zeros, e o 1-1 anulado ao minuto 54, logo a abrir a segunda parte.

França fica, assim, com o último lugar do pódio, cujos dois primeiros postos ficarão definidos também este domingo. Portugal e Espanha defrontam-se pela conquista da Liga das Nações, a partir das 20h00, em Munique, um jogo com relato e acompanhamento na Renascença.