Spalletti revela que foi despedido da seleção italiana. "Preferia continuar"

Luciano Spalletti revelou, este domingo, ter sido despedido do cargo de selecionador italiano pela Federação Italiana de Futebol (FIGC), depois de uma derrota pesada (3-0) diante da Noruega na sexta-feira.

"Falei no sábado à noite com o presidente [Gabriele Gravina], que me comunicou que serei substituído como treinador da seleção nacional. Não tinha intenção de renunciar. Preferia continuar e fazer o meu trabalho, sobretudo quando as coisas não estão boas", lamentou Spalletti, em conferência de imprensa de antevisão da receção à Moldávia.



Desde que assumiu o comando da "Squadra Azzurra", em setembro de 2023, depois de se ter sagrado campeão italiano com o Nápoles, Spalleti somou apenas 11 vitórias em 23 jogos, mais seis derrotas e seis empates. A Itália foi eliminada nos quartos de final da Liga das Nações e, na estreia no apuramento para o Mundial 2026, foi derrotada pela Noruega.

"É um despedimento. Sempre encarei este cargo como um serviço ao país e quero facilitar o futuro da seleção. Acredito que é justo procurar o melhor. Por isso rescindo contrato, para não criar obstáculos", disse.



Luciano Spalletti ainda vai orientar a seleção italiana no próximo encontro, diante da Moldávia, em Florença, na segunda-feira.