Lenglet rescinde com Barcelona e ingressa no Atlético

O defesa francês internacional Clément Lenglet rescindiu o contrato com o Barcelona esta segunda-feira e assinou por três épocas com o Atlético de Madrid, clube onde já se encontrava por empréstimo dos blaugrana, anunciaram os dois clubes espanhóis.

Lenglet conquistou a confiança do treinador argentino do Atlético, Diego Simeone, tendo realizado 34 jogos em todas as competições esta época. No final da temporada, o jogador de 29 anos foi novamente convocado para a seleção francesa por Didier Deschamps para a Final Four da Liga das Nações.

Lenglet chegou ao Barcelona proveniente do Sevilha em 2018 e realizou 160 jogos pelo clube catalão, mas teve também passagens por empréstimo pelo Tottenham e pelo Aston Villa antes de chegar ao Atlético na última época.

Segundo a imprensa catalã, a rescisão amigável do contrato permitirá ao Barcelona, atual campeão espanhol, libertar espaço na folha salarial para cumprir os regulamentos do fair play financeiro e reforçar o plantel neste verão.