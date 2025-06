Lewandowski não volta a jogar pela Polónia enquanto Probiers foi selecionador

Lewandowski, o futebolista com maior número de internacionalizações e golos marcados pela Polónia, anunciou esta segunda-feira o afastamento da equipa nacional enquanto Michal Probierz ocupar o cargo de selecionador.

“Atendendo às circunstâncias e à perda de confiança no selecionador polaco, decidi retirar-me da seleção nacional enquanto [Probierz] permanecer em funções. Espero poder ter oportunidade de voltar a jogar para os melhores adeptos do mundo”, indica a conta oficial de Lewandowski na rede social X.

Na base do conflito com Probierz está a decisão do treinador polaco de nomear o médio Piotr Zielinski capitão da equipa nacional, substituindo Lewandowski, em resposta ao pedido de dispensa dos jogos com a Moldova e a Finlândia feito pelo veterano avançado.

O jogador do Barcelona, de 36 anos, alegou cansaço extremo para ser dispensado do encontro particular com os moldavos, disputado na sexta-feira, que a Polónia ganhou por 2-0, e do embate de terça-feira com os finlandeses, de apuramento para o Mundial 2026.

A reação pública da federação polaca surgiu através de um breve comunicado, no qual informava que Zielinski foi nomeado novo capitão da seleção e que Probierz tinha informado, pessoalmente, Lewandowski, autor de 85 golos pela equipa nacional, em 158 jogos.