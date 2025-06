​Morata ameaçado de morte após penálti falhado contra Portugal

As ameaças e os insultos foram deixados nas caixas de comentários nas redes sociais do jogador.

“Na vida todos nos enganamos. A vida está cheia de aprendizagens, experiências, momentos bons e maus para todos, mas não somos ninguém para julgar os outros”, sublinha Alice, numa publicação acompanhada de uma fotografia de Morata a abraçar os filhos.

Alice aproveitou também para agradecer todas as mensagens de apoio a Álvaro Morata, que já admitiu abandonar a seleção espanhola.

A Espanha perdeu no domingo a final da Liga das Nações para a seleção portuguesa no desempate por grandes penalidades, após uma igualdade a duas bolas no final do prolongamento.

Diogo Costa defendeu o remate de Morata e Rúben Neves marcou o penálti que deu o título a Portugal.