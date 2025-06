Real Madrid oficializa contratação de Franco Mastantuono

O Real Madrid anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Franco Mastantuono, médio argentino do River Plate que, a 14 de agosto, quando completar 18 anos, vai comprometer-se por seis épocas, a troco de 63,2 milhões de euros.

"O Real Madrid comunica que Franco Mastantuono será jogador do nosso clube durante as próximas seis épocas, a partir de 14 de agosto de 2025 e até 30 de junho de 2031", anunciou, em comunicado, o clube "merengue".

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Esta é a terceira contratação do Real Madrid para a próxima época, depois de garantir o central internacional espanhol Dean Huijsen, atleta de 20 anos, que jogava nos ingleses do Bournemouth, e o lateral inglês Trent Alexander-Arnold, de 26 anos, que fez toda a carreira no Liverpool.