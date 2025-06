Futebolista Taremi retido em Teerão devido a ataques de Israel

O futebolista iraniano Mehdi Taremi não voou para Los Angeles para se juntar aos colegas do Inter Milão e disputar o Mundial de clubes, porque o espaço aéreo do seu país está fechado devido ao conflito com Israel.

A informação foi avançada pelo diário desportivo italiano "La Gazzetta dello Sport", que detalha que o antigo ponta de lança do FC Porto se apresentou na sexta-feira no aeroporto de Teerão para voar para a Califórnia, nos Estados Unidos, mas não conseguiu embarcar.

De acordo com os meios italianos, o Inter Milão está em permanente contacto com Taremi, que se encontra no seu país depois de ter representado a seleção iraniana em dois encontros de qualificação para o Mundial2026.

Israel e o Irão estão em guerra desde a madrugada de sexta-feira quando Telavive bombardeou instalações militares e nucleares iranianas causando pelo menos 78 mortos, incluindo lideranças militares e cientistas, e centenas de feridos, segundo a diplomacia iraniana

Os ataques israelitas, efetuados por 200 aviões contra uma centena de alvos, atingiram sobretudo Teerão (norte) e a central de enriquecimento de urânio de Natanz (centro).

O Irão retaliou lançando centenas de mísseis contra território israelita, com explosões registadas sobre as cidades de Telavive e Jerusalém, que mataram pelo menos três pessoas e deixaram dezenas de feridos.

A tensão entre os dois países e os contínuos ataques levaram ao encerramento do espaço aéreo iraniano, o que fez com que milhares de passageiros, incluindo Taremi, tenham ficado em terra.

O Inter Milão estreia-se no Mundial de clubes, que se disputa nos Estados Unidos, na terça-feira, frente aos mexicanos do Monterrey, integrando o Grupo E da competição, que inclui ainda os argentinos do River Plate e os japoneses do Urawa Reds.