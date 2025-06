Mundial de Clubes. Inter Miami, de Messi, e Al Ahly dão pontapé de saída

O anfitrião Inter Miami, capitaneado por Lionel Messi, e os egípcios do Al Ahly dão hoje o pontapé de saída no renovado Mundial de clubes de futebol, que os Estados Unidos acolhem até 13 de julho.

O encontro está marcado para as 20h00 locais (01h00 de domingo em Lisboa) e terá como palco o Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, que a FIFA está com dificuldades em encher, apesar de já baixado várias vezes os preços dos ingressos.

A prova arranca também numa altura em quem proliferam os conflitos por todo o mundo, com os Estados Unidos a não serem exceção, com confrontos em Los Angeles, entre a população, critica com as políticas de imigração, e a polícia.

"A segurança é para nós uma prioridade absoluta", garantiu o presidente da FIFA, Gianni Infantino, em entrevista à AFP, garantindo que o organismo está a fazer tudo, em cooperação com as autoridades, "para que os adeptos possam assistir aos jogos em total segurança".

Quanto à competição, Infantino diz que será "histórica", como o Mundial de seleções de 1930, o primeiro de sempre, oferecendo oportunidades aos clubes de todo o mundo", numa competição que espera seja jogada "em estádios cheios".

O encontro inaugural conta para o Grupo A, do que também faz parte o FC Porto, que defronta no domingo os brasileiros do Palmeiras, orientados pelo português Abel Ferreira, pelas 18h00 locais (23h00 em Lisboa), no MetLife Stadium, em East Rutherford.

Na primeira edição da prova está também com o vice-campeão português Benfica, que está integrado no Grupo C e tem estreia marcada para domingo, frente aos argentinos do Boca Juniors, pelas 18h00 locais (23h00 em Lisboa), igualmente no Hard Rock Stadium.

O Mundial de clubes, alargado a 32 equipas, começa com uma fase de grupos, com os dois primeiros de cada um dos oito agrupamentos a seguir para os oitavos de final, que dão início à fase a eliminar, seguindo-se os quartos de final, as meias-finais e a final, em 13 de julho, no MetLife Stadium, em East Rutherford.