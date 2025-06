Oficial. Gattuso é o novo selecionador italiano

A Federação Italiana de Futebol anunciou que Gennaro Gattuso vai assumir o cargo de selecionador nacional, sucedendo a Luciano Spalletti.

A apresentação oficial está marcada para quinta-feira, 19 de junho, às 11h00, em Roma.

O presidente da Federação Italiana de Futebol, Gabriele Gravina, não teve dúvidas: "Gattuso é um símbolo do futebol italiano. A camisola azul sempre foi para ele uma segunda pele, e estamos confiantes de que a sua experiência e determinação serão fundamentais para os desafios que se avizinham", afirmou.

O técnico, de 47 anos, comandou os croatas do Hadjuk Split na última temporada.

O antigo médio, que se destacou no Milan, vai estrear-se a 5 de setembro contra a Estónia, numa partida para o apuramento do Campeonato do Mundo de 2026.