Palmeiras e FC Porto “somos parecidos”, diz Abel

O treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, elogia o FC Porto, a poucas horas do encontro entre ambos para o Mundial de Clubes.

“O mais importante é o que o Palmeiras tem de fazer no jogo. Impor o nosso jogo e a nossa forma de ser e de estar, sabendo que do outro lado está uma equipa que tem um histórico internacional absurdo. Tem esse ADN dentro de si. Ser competitivo, agressivo e aguerrido do primeiro até ao último segundo é algo que está entranhado e nós somos parecidos”.

O técnico luso do Verdão reconhece que os dragões tiveram muitas mudanças, dentro e fora de campo, mas que continua a ser o FC Porto.

“No último ano o FC Porto sofreu uma transformação e algumas mudanças profundas. Mas o FC Porto será sempre uma grande equipa, muito bem treinada e com bons jogadores individual e coletivamente”.

Abel Ferreira acrescenta: “Seguramente que o FC Porto está mais bem preparado hoje do que quando o Anselmi chegou. É um belíssimo treinador, com ideias novas e que rompeu um pouco com a cultura do 4x3x3 do FC Porto. Mas, acima de tudo, espero um jogo extremamente competitivo.”

No entanto, o objetivo é ganhar a partida. “Será seguramente um jogo altamente competitivo e espero que o Palmeiras possa somar os três pontos”.

A partida entre Palmeiras e FC Porto está marcada para as 23h00 de domingo.