Botafogo de Renato Paiva entra a vencer no Mundial de Clubes

O Botafogo, treinado pelo português Renato Paiva, estreou-se no Mundial de Clubes com uma vitória, por 2-1, sobre o Seattle Sounders.

Perante o público de Seattle, na madrugada desta segunda-feira, a equipa brasileira foi a primeira a marcar, aos 28 minutos, por intermédio de Jair Cunha. Igor Jesus ampliou a vantagem ao minuto 44.

Os norte-americanos, que remataram mais vezes (23 contra 12, embora tenham tido menos pontaria — cinco remates enquadrados com a baliza, contra seis do Botafogo) e tiveram mais bola (60%), pressionaram em busca do empate. Contudo, o melhor que conseguiram foi reduzir a desvantagem, por intermédio de Cristian Roldan, aos 75 minutos.

Com este resultado, o Botafogo soma já os primeiros três pontos e iguala na liderança do Grupo B o Paris Saint-Germain, que goleou (4-0) o Atlético de Madrid. Espanhóis e Seattle Sounders não têm pontos.

O Grupo B cruza com o A, do FC Porto, nos oitavos de final. Na próxima jornada, na sexta-feira, às 2h00 da manhã, o Botafogo defronta o PSG.