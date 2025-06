Luís Castro é o novo treinador do Nantes

O técnico português Luís Castro, de 45 anos, vai liderar o Nantes, da Liga francesa de futebol, anunciou esta segunda-feira o clube gaulês, especificando que o contrato é válido por dois anos, mais um ano de opção.

"Luís Castro é 'amarelo e verde'! Elogiado pelo seu jogo ofensivo, pelas suas qualidades humanas, mas também pela sua capacidade de integrar os jovens num grupo profissional, Luís Castro irá agora atuar no Nantes, até junho de 2027 (com mais um ano de opção)", lê-se no site do 13.º classificado da última edição da Ligue 1.

Luis Castro começou a sua carreira de treinador orientando equipas dos escalões mais jovens em vários clubes profissionais nos anos 2000 (com passagens por clubes como o Vitória de Guimarães ou o Al-Nassr).