“O Ruben e a equipa sofreram na Premier League. Isso vai ajudar-nos no futuro”: o plano do CEO do United

A chegada de Ruben Amorim ao mítico e assombroso Old Trafford é muitíssimo similar à chegada de Pep Guardiola ao Etihad, o rival da cidade. Essa é a ideia de Omar Berrada, o CEO do Manchester United que antes trabalhou no City.

“O Pep agarrou-se aos seus princípios e, tendo em conta o que ganhou no passado, tinha uma enorme quantidade de crédito no banco”, explicou Berrada em entrevista ao “The Athletic”.

Ou seja, depois de ganhar um mundo e o outro em Espanha e na Alemanha, teve de aguentar uma época humilde, em que terminou a 15 pontos do campeão Chelsea e sem qualquer pedaço de prata para trincar.

Pior: o treinador catalão, outrora um valente arquiteto no meio-campo blaugrana, ouviu que não se podia jogar na Premier League como ele jogara no Barça e no Bayern Munique. Já sabemos como essa história correu…

“Foi-lhe permitido essa primeira época abaixo dos seus padrões”, explicou o agora CEO do United, o maior estratego na contratação do treinador português que então somava 11 vitórias em 11 jornadas da Liga Portuguesa. “O clube apoiou-o no verão, a equipa começou a ganhar e criou um ciclo vitorioso que durou até esta temporada.”