​Amorim joga com Arsenal, City e Chelsea nas cinco primeiras jornadas da Premier League

O futebol é isto, não é? Em tempos de dúvidas, com a necessidade de encontrar craques e uma equipa harmoniosa com o espírito certo para envergar aquela pesada camisola do Manchester United, o sorteio da nova edição da Premier League ditou um fado tremendo.

A equipa de Ruben Amorim vai defrontar Arsenal (17 agosto, Old Trafford), Manchester City (13 setembro, Etihad) e Chelsea (20 setembro, Old Trafford) nas cinco primeiras jornadas da Premier League. Pelo meio, disputa os três pontos com Fulham (23 agosto) e Burnley (30 agosto).

