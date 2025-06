Barcelona tem novo guarda-redes

O FC Barcelona anunciou a contratação do guarda-redes Joan García, que alinhava no Espaynol, depois de acionar a cláusula de rescisão no valor de 25 milhões de euros, refere o campeão espanhol de futebol.

"O FC Barcelona pagou a cláusula de rescisão do jogador Joan Garcia. O custo da cláusula foi de 25 milhões de euros", revelam os catalães em comunicado.

Os 'blaugrana' salientam que o guarda-redes, de 24 anos, vai assinar na sexta-feira um contrato válido por seis temporadas, até 30 de junho de 2031.

No FC Barcelona, treinado por Hansi Flick e que venceu o campeonato, Taça do Rei e Supertaça, Joan García vai disputar a posição com Marc André ter Stegen, Wojciech Szczesny e Iñaki Peña.