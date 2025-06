FC Porto é o clube de futebol português com melhor índice de transparência

O Sporting é o segundo da lista entre os clubes de futebol em Portugal, na posição 214, com oito pontos, juntamente com o Comité Olímpico de Portugal. Em 280.º surge o Benfica, com sete pontos.

O clube liderado por André Villas-Boas surge no grupo dos 169.ºs classificados, com nove pontos, a par da Liga Portugal e da Federação Portuguesa de Judo, entre outras instituições desportivas nacionais. É, a par do Clube Naval de Rabo de Peixe, o clube desportivo português com rating mais alto.

As organizações portuguesas mais bem cotadas são as federações de golfe e ténis, entre o lote dos décimos classificados, com 13 pontos. A Federação Portuguesa de Futebol está no grupo dos trigésimos, com as homólogas de ginástica e natação, com 12 pontos.

No primeiro lugar do Sport Transparency Index, com 14 pontos, surgem o AC Milan, a Juventus e o campeonato alemão de futebol, a Bundesliga, entre outras organizações de atletismo, remo, ténis e artes marciais.

Este index é elaborado com base em 15 indicadores, divididos por três categorias (organizacional, operacional e financeira) e cada um avaliado em um ponto. Nenhuma organização tem pontuação perfeita.

O Sport Transparency Index é um projeto pioneiro que avalia, "de forma objetiva e imparcial", os índices de transparência e boa governança das organizações desportivas, do futebol ao judo, desde clubes a ligas e federações nacionais, como explica Emanuel Macedo de Medeiros, o CEO da SIGA, em entrevista à Renascença.