Futebol feminino será um dos cinco maiores desportos do mundo em 2030, revela estudo

O futebol feminino está a caminho de ser um dos cinco maiores desportos do mundo em 2030, com mulheres a configurarem a maioria da massa adepta, segundo um estudo da Nielsen Sports e da PepsiCo.



O estudo, denominado "Undervalued to Unstoppable" ("de desvalorizado para imparável", em português), projeta que o futebol feminino vai ultrapassar os 800 milhões de adeptos em todo o mundo, o que o colocaria entre o "top-5" mundial do desporto. Isso representa um crescimento de 38% face a 2025.

Desses 800 milhões de adeptos, 60% serão mulheres. Além disso, a audiência global pela televisão aumentará cerca de 30%.

"Apesar destas métricas, só uma pequena parte dos orçamentos de patrocínios no mundo está alocada ao futebol feminino. Este estudo identifica isto como uma discrepância significativa — e uma grande oportunidade comercial", pode ler-se no comunicado da Nielsen.



O futebol feminino terá novas oportunidades de expansão comercial no Euro 2025, já em julho, na Suíça, e no Mundial 2027, no Brasil.