Morreu o antigo internacional francês Bernard Lacombe, lenda de Lyon e Bordéus

O antigo internacional francês Bernard Lacombe, figura de Olympique de Lyon e Girondins de Bordéus, segundo melhor marcador da história da Ligue 1 e campeão europeu em 1984, morreu na terça-feira, aos 72 anos.

O antigo avançado, natural de Lyon, representou apenas três clubes em toda a carreira: o Olympique, por nove épocas, depois o Saint-Étienne, por um só ano, e por fim o Bordéus, ao longo de outras oito temporadas.

Com o Lyon, entre 1969 e 1978, Lacombe venceu uma Taça de França. Foi ao serviço do Bordéus, de 1978 a 1987, que teve mais sucesso: foi três vezes campeão francês e ainda venceu uma Taça e uma Supertaça.

Bernard Lacombe também foi feliz com a seleção francesa. Das 38 internacionalizações (e 12 golos), o ponto mais alto foi a conquista do Euro 1984. Ganhou o livre que permitiu a Michel Platini abrir o marcador na final, frente à Espanha, que os "bleus" venceram por 2-0.

Até hoje, Lacombe mantém-se como o segundo melhor marcador da história do campeonato francês, com 255 golos em 497 jogos, apenas atrás dos 299 golos do argentino Delio Onnis.

O antigo jogador também fez carreira como treinador, ao comando do seu clube favorito, o Lyon, com que conquistou a Taça Intertoto, em 1997. Foi ainda diretor desportivo dos "gones", entre 1988 e 2017.