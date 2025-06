"O meu objetivo é que não haja mais Mundiais de Clubes": Tebas não é fã do novo torneio

O presidente da Liga espanhola de futebol, Javier Tebas, revelou nas últimas horas que tem como objetivo que "não haja mais" Mundiais de Clubes, defendendo que a competição deve ser anulada por falta de espaço no calendário desportivo.

"O meu objetivo é que não haja mais Mundiais de Clubes, não há datas. Não há necessidade de outra competição. Não há mais dinheiro no mundo dos direitos audiovisuais. O que temos de fazer é manter o ecossistema e eliminá-lo. Temos de manter a sustentabilidade do futebol. Não vou ver. Ontem [segunda-feira] assisti a um pouco do Chelsea e parecia um particular de verão. Não vi qualquer intensidade nos 25 minutos que assisti à partida", lançou Tebas.

O líder da La Liga falava durante uma apresentação num evento na ESADE Business School, em Madrid, e, questionado sobre a possibilidade de Atlético de Madrid e Real Madrid iniciarem a Liga mais tarde, devido à participação no torneio da FIFA que está a decorrer, até 13 de julho, nos Estados Unidos, confirmou que ambos os clubes solicitaram essa solução, mas ainda não chegaram a acordo, e que vão aguardar para ver como as coisas evoluem na competição.