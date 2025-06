Quatro jogos de castigo para jogadores do Boca Juniors

Os dois jogadores do Boca Juniors, expulsos na partida contra o Benfica para o Mundial de Clubes, foram castigados com quatro jogos de suspensão.

Figal, já em cima do minuto 90, teve uma entrada dura sobre Florentino e Herrera, após ter sido substituído por lesão, teve protestos despropositados para com o árbitro e obrigou à intervenção de um segurança.

Os atletas só voltam a jogar pelo Boca nesta competição se os argentinos chegarem às meias-finais.

Também nesta partida foi expulso o italiano Andrea Belotti, avançado do Benfica, que foi castigado com dois jogos de suspensão depois de ter acertado com o pé na cabeça de um adversário na disputa da bola.

Bayern Munique e Auckland City são as outras duas equipas do grupo no Mundial de Clubes que se está a disputar nos Estados Unidos.