Inter Miami vence FC Porto por 2-1 com golo de Messi

O FC Porto perdeu por 2-1 frente ao Inter Miami, esta quinta-feira, na segunda jornada do Grupo A do Mundial de Clubes da FIFA. A equipa portuguesa adiantou-se no marcador, mas permitiu a reviravolta aos norte-americanos.

O encontro começou com maior iniciativa do Inter Miami, mas foi o FC Porto quem marcou primeiro. Aos cinco minutos, Noah Allen travou João Mário na grande área, e, após análise do VAR, o árbitro assinalou penálti. Samu converteu com sucesso aos sete minutos.

A formação portista estabilizou após o golo, ganhando posse de bola e presença ofensiva. Cláudio Ramos brilhou aos 19 minutos com uma defesa de destaque após remate de Luis Suárez.

O jogo manteve-se equilibrado, com lances perigosos de parte a parte e ligeira supremacia dos portistas, que beneficiaram da segurança de Cláudio Ramos na baliza.

A segunda parte trouxe a reviravolta do Inter Miami. Aos 47 minutos, Segovia — antigo jogador do Casa Pia — apareceu na área portista e rematou forte para o empate. Aos 56 minutos, Lionel Messi marcou de livre direto, colocando os norte-americanos em vantagem.

Com este resultado, os dragões somam apenas um ponto em dois jogos e ocupam o terceiro lugar do Grupo A. Na última jornada da fase de grupos, precisam de vencer e esperar por resultados favoráveis para garantir o apuramento.