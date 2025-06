Mbappé hospitalizado com gastroenterite infeciosa aguda

Kylian Mbappé foi hospitalizado devido a uma gastroenterite infeciosa aguda, conforme informa, esta quinta-feira, o Real Madrid.

Em comunicado no site oficial, o clube espanhol explica que o avançado internacional francês, de 26 anos, "foi hospitalizado para realização de diferentes exames e aplicação do tratamento correspondente".

Mbappé já tinha falhado o jogo de estreia do Real Madrid no Mundial de Clubes, frente aos sauditas do Al Hilal (empate por 1-1), devido a "uma grande epidemia viral", segundo explicara o treinador, Xabi Alonso.

O avançado ter-se-ia sentido mal durante um treino e ficado com febre, de acordo com a imprensa espanhola. Chegou até a ser colocado em isolamento, para evitar o contágio. Agora, encontra-se hospitalizado.

Fica a dúvida se Mbappé recuperará a tempo de participar na fase de grupos do Mundial. O Real joga com o Pachuca, do México, no domingo, às 20h00, e o Salzburgo, da Áustria, no dia 27 de junho, às 2h00.

Os "merengues" ocupam o segundo lugar do Grupo H, com um ponto, em igualdade com o Al Hilal. Na liderança está o Salzburgo, com três pontos, que na quarta-feira derrotou, por 2-1, o Pachuca, último, com zero.