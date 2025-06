​Tem 29 anos, passou pela Universidade do Porto e vai treinar o Parma: “O Carlos é um miúdo fenomenal”

Era ainda adolescente quando, mentalmente, deu um aperto de mão a si mesmo: como futebolista, “não passaria da Terceira Divisão”. Carlos Cuesta agarrou-se ao Twitter, enviou muitas mensagens à procura de uma oportunidade e escreveu sete textos para a “The Tactical Room”, uma revista de futebol magicada por Martí Perarnau, o homem que andou a grafar sobre Pep Guardiola com acesso aos bastidores de Bayern e City. “Em 2013, quando eu estava em Munique para o primeiro livro do Pep, a minha revista estava num momento muito bom, todos queriam escrever lá”, conta Perarnau, em declarações a Bola Branca “E o Carlos escreveu-me um dia a propor-me um artigo sobre o Varane.” Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui A conversa com esta espécie de biógrafo de Pep Guardiola, que na verdade foi um grandíssimo atleta olímpico no salto em altura, acontece por WhatsApp. “Foi um momento mágico. Começaram a escrever, por exemplo, René Maric, hoje adjunto do Bayern, e o Adin Osmanbasic, que acaba de assinar como adjunto do Bayer Leverkusen.” Assinando Carlos Garcia Cuesta, com um asterisco a anunciar um autor “futebolista”, o agora futuro ex-adjunto de Mikel Arteta no Arsenal escreveu sobre Varane no dia 4 de março de 2013. Depois, escreveu mais seis artigos. Perarnau destaca um: “Jogadores inteligentes”. Explicou nesse texto que os senhores do futebol agora procuravam muito mais do que as componentes físicas, táticas e técnicas. “Agora impera outra ideia: o todo é mais que a soma das partes. Em todas as tarefas trata-se de integrar a tática, a técnica, a psicologia e o físico”, lá escreveu, citando depois as mentes geniais de Vítor Frade (e da sua "Periodização Tática”) e Paco Seirul.lo, um mago do conhecimento em Barcelona. Cuesta, aliás, assistiu a um seminário de Frade na Universidade do Porto. E continuou: “Dentro deste novo pensamento, uma grande correntes de treinadores defendeu uma nova ideia: queremos jogadores inteligentes, jogadores que pensem em campo. Na minha opinião, pensar é duvidar, e duvidar é morrer no futebol. (...) Não sei se queria ter jogadores que pensem.”

Intrigante, certo? Carlos Cuesta, nascido em Palma de Maiorca em 1995, queria chegar à tomada de decisão. Suspirava por futebolistas que decidissem bem, e isso às vezes observa-se numa fração irrisória de meio segundo, ou seja, pensar sem pensar. "Disseram-me uma frase, há uns anos, que ficou gravada: 'No futebol, o que vale é a primeira ideia'. Se não decidimos graças ao raciocínio, o que é o que nos leva a decidir uma coisa e não outra? Se não pensamos no que fazemos, realmente decidimos? Somos livres?". Abençoada carga filosófica no pensamento deste jovem. "Aqui já demonstrava ser um tipo inteligente, como se viu depois… Tinha 17 anos, 'flipante' [espectacular]", confirma a esta rádio Martí Perarnau. "Para mim, são quase filhos. Escrevem-me às vezes a explicar as contratações e os progressos e é algo maravilhoso. Enfim, alegro-me muito que tenham sucesso. O Carlos é um miúdo fenomenal." "Escutar e melhorar" Com 23 anos, Cuesta já treinava os infantis do Atlético Madrid (aos 19 era adjunto dos benjamins). Se muito deve ao Twitter, deve ainda mais aos colchoneros, reconheceu numa entrevista. Quando deixou os meninos do Atlético, encontrou-se com Guardiola, em Manchester, para bebericar daqueles miolos dourados. Na lista de desejos tinha ainda gente como Roberto Martínez, o agora selecionador português que estava então na seleção belga, Allegri, Tuchel, Klopp, Pochettino e Mourinho

Este jovem projeto de treinador, que na fotografia do telefone tinha o troféu da Champions, nunca esqueceu o cruzamento com Mikel Arteta, então adjunto de Pep Guardiola. “Vai ser um grande treinador”, atirou Carlos, com apenas 23 anos, numa entrevista ao “El País”. Acabou por se tornar adjunto do basco no Arsenal, em 2020. Antes, já passara dois anos nos sub-17 da Juventus.

“O Mikel ficou, desde muito cedo, encantado com o Carlos”, revela Perarnau, que também já privou variadíssimas vezes com Arteta. “Cada vez teve mais protagonismo. Agora era mais que um treinador assistente, era uma espécie de amigo-coach-assistente-técnico dos jogadores. O Mikel atribuia-lhe as coisas mais difíceis, os casos dos jogadores com mais problemas ou dificuldades. O Carlos tem uma grande empatia pessoal e foi fundamental para a equipa evoluir tanto.”

Carlos Cuesta morava até aqui em Hertfordshire, onde, à semelhança de Mikel Arteta, tinha muitíssimas paredes tapadas por papéis com ideias, táticas e sabe-se lá mais o quê. É um desassossegado. Nas prateleiras das estantes vislumbravam-se livros de futebol, psicologia e ciência do desporto, disciplina na qual se formou academicamente, em Madrid (reza a lenda que o curso era de quatro anos e ele terminou em três). Em entrevista ao “The Athletic”, Granit Xhaka, uma das grandes figuras do Arsenal, tirou o chapéu a Cuesta. “É muito honesto, muito direto. Mas também tem um grande conhecimento de futebol. Ele sabe o que está a fazer: ele sabe como conversar com os jogadores, o que precisam. Foi simplesmente incrível desde o início.” Este jovem treinador, quase quase a assumir um gigante da Serie A (que já teve melhores dias), aprendeu uma coisa ou duas com o treino quando ainda jogava, como adolescente, no Santa Catalina Atlético, em Maiorca, e orientou a canalha. Segundo a “Marca”, Cuesta, que chegou à seleção das Ilhas Baleares (onde jogou com Marcos Asensio) antes de pendurar as botas com 18 anos, fala seis idiomas: inglês, espanhol, italiano, português, francês e catalão.