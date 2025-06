Festa virou tragédia. Três mortos e dezenas de feridos em estádio da Argélia

Pelo menos três pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas no estádio do MC Alger depois de um varandim ter cedido durante os festejos do título.

Dezenas de pessoas caíram do anel superior para o anel inferior do estádio.

Os feridos foram distribuídos por três hospitais.

Os jogadores e staff do MC Alger foram doar sangue depois de se aperceberem da gravidade do incidente.

O Presidente da República, Abdelmadjid Tebboune, já expressou o seu pesar.

A cerimónia de entrega do troféu foi suspensa.