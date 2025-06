Botafogo perde com o Atlético, mas festeja apuramento para os oitavos do Mundial

O Botafogo, do português Renato Paiva, perdeu pela primeira vez no Mundial de Clubes frente ao Atlético de Madrid, por 1-0, mas festeja o apuramento para os oitavos de final.

Contas feitas, o PSG vence o grupo com os mesmos seis pontos do Botafogo, que fica no 2.º lugar, e do Atlético, que fica fora da passagem.

No final do jogo, à DAZN, Renato Paiva acredita que o Botafogo provou que o Brasileirão é melhor do que o esperado: "Muitos acham que o Brasil é mais fraco do que é na realidade, o nosso campeonato é muito duro e estamos a representar bem o nosso país e, especialmente, o nosso clube."

Numa análise ao jogo, o técnico português assume que não gostou muito do que viu, apesar do objetivo final ter sido atingido.

"O Atlético é uma grande equipa, não defendemos assim tão bem, recuámos demasiado cedo, não era bem o que pedi e queria, mas o Atlético tem grandes jogadores e os nossos foram pensando no resultado e isso influenciou, claro. Queria ter mais bola, qualificamo-nos, mas não foi tão bom como o último", termina.

O PSG vai agora esperar pelo segundo classificado do grupo A, do FC Porto, enquanto que o Botafogo medirá forças com o vencedor desse mesmo grupo.