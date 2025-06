Lyon de Paulo Fonseca despromovido à segunda divisão

O Lyon, histórico clube francês, foi despromovido à segunda divisão por problemas financeiros.

A decisão foi anunciada pela Ligue 1, que não aceita a inscrição do clube treinado por Paulo Fonseca e que é detido por John Textor, que detém também o Botafogo e em tempos esteve interessado em investir no Benfica.

De acordo com a imprensa local, o Lyon enfrenta uma crise financeira e teria de provar que teria condições financeiras para cumprir as obrigaçóes da próxima temporada.

O Lyon já tinha sido proibido de inscrever jogadores em novembro e sabia que o risco de novo incumprimento seria castigado com uma descida de divisão, cenário que agora se confirma.

O clube do sul de França dominou o futebol francês no início do século e venceu sete vezes o título de campeão, todos de forma consecutiva, entre 2002 e 2008.

Fica em aberto o futuro do treinador português que orienta a equipa. Paulo Fonseca foi contratado com a época a decorrer, foi suspenso por ter encostado a cabeça a um árbitro, mas John Textor defendeu o técnico e optou por manter o treinador.