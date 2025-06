Mamelodi de Miguel Cardoso empata e está fora do Mundial de Clubes

Os sul-africanos do Mamelodi Sundowns estão fora do Mundial de Clubes após empatar a última jornada com o Fluminense.

A equipa orientada pelo português Miguel Cardoso empatou sem golos contra os brasileiros, quando uma vitória era obrigatória para seguir em frente.

O Mamelodi entrou no Mundial com uma vitória frente aos sul-coreanos do Ulsan Hyundai, por 1-0, mas perdeu, na segunda ronda, num emocionante 3-4 frente ao Borussia Dortmund.

O empate entre os alemães e o Fluminense deixou o Mamelodi a depender de uma vitória na última jornada, mas tal não aconteceu.

Miguel Cardoso, de 53 anos, que não escondeu que o clube está a cumprir um sonho ao marcar presença na prova, orienta o Mamelodi desde o início da época e leva 24 vitórias em 36 jogos orientados.

Antes, o treinador passou pelo Espérance de Tunis, Rio Ave, AEK, Celta de Vigo e Nantes.

Em simultâneo, o Dortmund venceu o Ulsan, por 1-0, e confirmou o primeiro lugar do grupo. Svensson marcou o único golo do jogo, aos 36 minutos, assistido por Jobe Bellingham.

Nos "oitavos", o Dortmund vai defrontar o segundo classificado do grupo E, enquanto que o Fluminense defronta o vencedor desse grupo. À entrada para a última jornada, River Plate e Inter partilham a liderança com quatro pontos, seguido do Monterrey, com dois pontos.