Modric quis saber se o Milan pode ser campeão. Depois, aceitou jogar em San Siro

O futebolista internacional croata Luka Modric foi esta quarta-feira confirmado como reforço do AC Milan, com o diretor desportivo do clube a assegurar que a contratação está "fechada" e que a chegada do médio "é fundamental".

"Falei com ele pessoalmente, vi um homem com muita vontade de ser competitivo. A sua chegada é fundamental para um grupo que precisa de jogadores assim, que necessita de liderança", referiu o albanês Ilgli Tare, novo diretor dos 'rossoneri'.

Modric chega ao AC Milan aos 39 anos, depois de 13 épocas ao serviço do Real Madrid, clube pelo qual conquistou tudo, chegando em 2018 a ser eleito o melhor futebolista, com o prémio The Best da FIFA, além de ser distinguido com a 'Bola de Ouro'.