Manchester City destrói a Juventus e vence o grupo no Mundial de Clubes

O Manchester City goleou a Juventus por 5-2, esta quinta-feira, e venceu o grupo G do Campeonato do Mundo de Clubes.

Os "citizens", a lamber as feridas de uma má temporada sem o título da Premier League conquistado, contou com dois dos já apresentados reforços no onze inicial, o ala esquerdo Ait Nouri e o médio Reijnders, que fez companhia a Rodri, que foi titular pela primeira vez desde a grande lesão.

Doku abriu o marcador aos 9 minutos jogos, mas Koopmeiners igualou dois minutos depois.

Aos 26 minutos, Matheus Nunes cruzou para um momento de infelicidade de Kalulu, que desviou para a própria baliza.

O resultado escalou na segunda parte. O português voltou a somar uma assistência aos 52 minutos ao servir Erling Haaland. Foden, aos 69, e Savinho, aos 75, colocaram o jogo em patamar de goleada. Vlahovic tirou algum peso do resultado ao fazer o 5-2 final aos 84 minutos de jogo.

Para além de Matheus Nunes, também Ruben Dias e Bernardo Silva foram titulares na equipa de Guardiola. Na Juventus, Alberto Costa jogou de início, enquanto que Francisco Conceição não saiu do banco.

Contas feitas, o City vence o grupo com nove pontos e apenas vitórias, seguido da Juventus com seis pontos. Ao mesmo tempo, o Al-Ain venceu o Wydad, por 2-1, e fechou o grupo no terceiro posto.

Nos oitavos, o City defrontará o segundo do grupo H, enquanto que a Juventus medirá forças com quem vencer esse grupo, que arranca a última jornada já na próxima madrugada. Real Madrid e RB Salzburgo defrontam-se e são ambos líderes com quatro pontos. Mais atrás vem o Al-Hilal, com dois pontos, e ainda hipóteses de passar.