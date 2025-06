O Real Oviedo quase fechou, agarrou-se à sua gente e cantou o regresso à 1.ª Divisão 24 anos depois

Nos anos 90, o Oviedo era uma equipa que entusiasmava o futebol espanhol, terminou várias vezes na primeira metade da tabela, fez várias campanhas longas na Taça do Rei e chegou até a disputar a Taça UEFA em 1992. Os portugueses Paulo Bento e Abel Xavier fizeram parte desse sucesso, que viria a terminar com a descida de divisão em 2001.

Na década de 30, durante outro período de glória para os asturianos que até ameaçavam discutir o título, o clube foi fortemente afetado pela Guerra Civil espanhola. Morreu uma das estrelas do plantel em combate, outros quantos foram exilados. As consequências perduraram nas décadas que se seguiram.

Na verdade, o sofrimento está mais do que entranhado na história do clube.

Em 2017, o cantor Melendi, adepto dos "carbayones", criou um novo hino para o clube, carregado do sofrimento de uma geração que ainda viu o Oviedo brilhar e que suspirava pelo regresso.

Assim surgiu o tema "Volveremos", cantado antes de cada jogo, com letra que antecipava o que aconteceu na última semana: "Voltaremos um dia à primeira divisão, porque assim o merecemos, a equipa e os seus adeptos".

Nuno Gomes é português e é um dos adjuntos da equipa. Quando se confirmou a subida, testemunhou algo que não se recorda de alguma vez ter vivido: "Nunca vi uma cidade inteira a festejar, do estádio até às praças, toda a gente na rua e nas janelas a festejar a subida."

O maior jogo da carreira de Santi Cazorla

No plantel, destaca-se o nome de Santi Cazorla, médio que fez parte da geração de ouro que venceu dois Europeus pela seleção espanhola. Agraciou os relvados da Premier League no Arsenal e destacou-se ainda no Villarreal, Málaga e Al-Sadd.

Nunca tinha jogado pela equipa principal do Oviedo, clube no qual fez formação e na cidade que o viu nascer e crescer. Regressou no ano passado e nem sequer queria ganhar ordenado. Vinha com a missão de ajudar o seu clube.