Treinador das bolas paradas passa a principal no Brentford

O Brentford anunciou que Keith Andrews, antigo treinador de bolas paradas, é o novo treinador principal da equipa londrina.

O irlandês de 44 anos está no clube há um ano, quando se juntou à equipa técnica de Thomas Frank com a responsabilidade das bolas paradas. Agora, é anunciado como o substituto do dinamarquês que assinou pelo Tottenham.

Será o primeiro trabalho de Andrews como treinador principal. Arrancou a carreira em 2015 e foi adjunto no MK Dons, na seleção irlandesa, Sheffield United e, mais recentemente, no Brentford.

O técnico é também um ex-jogador com carreira feita entre a primeira e segunda divisão inglesa,com passagens pelo Wolves, Stoke, Hull City, Blackburn Rovers e West Bromwich.

"Tudo é entusiasmante nesta altura: o potencial do clube, dos jogadores e todo o staff. Acho que é importante mantermos a humildade que temos neste clube e continuar a evoluir. Tenho uma boa ligação com os jogadores e o potencial é enorme", disse o técnico na apresentação.

Andrews tem o difícil trabalho de substituir Thomas Frank, que era já uma lenda no clube.

O dinamarquês orientou a equipa desde 2018 e foi o responsável pela promoção do clube à Premier League e estabilização como candidato à primeira metade da tabela.