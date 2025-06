Aitana tem alta, mas participação no Euro está em dúvida

A espanhola Aitana Bonmatí, vencedora da Bola de Ouro nos últimos dois anos, teve alta hospitalar este domingo, mas continua em dúvida a sua participação no Europeu feminino.

A médio do Barcelona foi diagnosticada com meningite vírica e já é certo que não viaja com a seleção para a Suíça este domingo.

A seleção espanhola estreia-se no Euro dia 3 de julho contra Portugal e a FIFA permite substituição de jogadoras até 24 horas antes da primeira partida.

“A Aitana é uma jogadora importantíssima e vamos esperar por ela até ao fim. A única informação que tenho é que não sabemos os prazos. Se dissesse algo, estaria a mentir, porque não sou médica”, disse a selecionadora Montse Tomé.