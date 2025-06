PSG goleia Messi e aguarda por adversário nos quartos de final do Mundial de Clubes

O PSG goleia o Inter Miami, por 4-0, e carimba passaporte para os quartos de final do Mundial de Clubes.

Todos os golos do campeão francês foram apontados no primeiro tempo, com João Neves em destaque, a bisar.

Os outros tentos dos gauleses foram marcados por Hakimi e Avilés (este na própria baliza).

Com o vencedor encontrado cedo, na segunda parte, o PSG abrandou o ritmo e a equipa de Messi conseguiu chegar-se algumas vezes à frente, mas sem reduzir a desvantagem.

Para além de João Neves, Vitinha e Nuno Mendes também foram titulares. Gonçalo Ramos não saiu do banco.

O PSG vai agora defrontar o vencedor da partida entre Flamengo e Bayern Munique, que jogam, também este domingo, a partir das 21h00, hora portuguesa.