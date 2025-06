Do beijo de Textor ao despedimento em dez dias. Renato Paiva já não é treinador do Botafogo

O Botafogo anunciou, em comunicado, o despedimento do treinador português Renato Paiva após a eliminação nos oitavos de final do Mundial de Clubes frente ao Flamengo.

O atual campeão da Libertadores conseguiu apurar-se num grupo difícil com Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, tendo até batido os franceses. Caiu no prolongamento frente à equipa de Abel Ferreira e isso dita o fim de linha para Paiva.

A vitória frente ao PSG ocorreu no dia 20 de junho, há dez dias, e terminou com um festejo efusivo do dono do clube, John Textor, que até beijou Renato Paiva numa "flash interview" em direto.

Apesar da eliminação nos "oitavos", Renato Paiva sublinhou o "orgulho pelo trajeto feito."

Renato Paiva esteve menos de quatro meses no cargo depois de ter sido anunciado no final de fevereiro como o sucessor de Artur Jorge. Termina o ciclo com 23 jogos, 12 vitórias, três empates e oito derrotas.

O clube do Rio de Janeiro está no oitavo lugar do Brasileirão, com 18 pontos somados, a seis dos líderes Flamengo e Cruzeiro.

Renato Paiva, de 55 anos, tem feito os últimos anos da carreira no futebol latino. Passou peloi Independiente del Valle, do Equador, Club León e Toluca, do México, Bahia e Botafogo, no Brasil. Antes, esteve cerca de 15 temporadas na formação do Benfica.