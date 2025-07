Condenado a 17 anos homem que roubou bola autografada por Neymar

O Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil condenou esta terça-feira a 17 anos de prisão um homem que roubou uma bola autografada por Neymar durante o ataque às sede dos três poderes realizado por extremistas a 8 de janeiro de 2023.

A sentença proferida pelos cinco juízes da Primeira Turma do STF após julgamento virtual foi confirmada esta terça-feira.

Além do furto qualificado pelo roubo da bola que estava dentro do parlamento brasileiro no momento em que apoiantes do ex-Presidente Jair Bolsonaro invadiram e vandalizaram o local, o homem foi considerado culpado dos crimes de abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano à propriedade pública, conspiração armada para cometer um crime e dano qualificado.