Fluminense ou Al-Hilal. Um dos dois clubes vai estar nas meias-finais do Mundial de Clubes

Os sauditas do Al-Hilal "escandalizaram" na segunda-feira o Mundial de clubes, nos Estados Unidos, ao afastarem o Manchester City nos oitavos de final, com um triunfo por 4-3, após prolongamento.

Em Orlando, o onze do italiano Simone Inzaghi, que em 2024/25 orientou o Inter Milão, começou, praticamente, a perder, mas virou o jogo no início da segunda parte e, depois do empate dos ingleses, ganhou vantagem em cada metade do prolongamento, a última, para vencer em definitivo um grande jogo.

O brasileiro e ex-benfiquista Marcos Leonardo foi o herói do encontro, quando bisou, aos 112 minutos, já depois de ter feito o 1-1, aos 46.

O seu compatriota Malcom, aos 51 minutos, e o senegalês Koulibaly, aos 94, apontaram os outros tentos do Al-Hilal, que jogou desfalcado do seu líder, Salem Al Dawsari, e do seu grande goleador, o sérvio Aleksandar Mitrovic.

Por seu lado, o português Bernardo Silva, aos nove minutos, o norueguês Erling Haaland, aos 55, e o suplente Phil Foden, aos 104, faturaram, em vão, para os ingleses, vencedores do último Mundial de clubes, para sete, em 2023.

Assim, é o Al-Hilal, finalista no anterior formato em 2022, quando perdeu por 5-3 com o Real Madrid, que vai encontrar nos quartos a outra equipa surpresa do dia, o Fluminense, que superou o Inter Milão por 2-0.

A equipa do Rio de Janeiro marcou a abrir e a fechar o jogo, por Cano num cabeceamento numa bola perdida aos três minutos e jogo e fechou a contagem com um grande remate de Hercules aos 93.