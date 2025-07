Real Madrid derrota Juventus e está nos quartos de final do Mundial de Clubes

O Real Madrid apurou-se para os quartos de final do Mundial de Clubes, esta terça-feira, ao derrotar a Juventus, por 1-0, na Flórida.

Apesar do domínio nas estatísticas — mais do triplo dos remates, o quádruplo dos disparos enquadrados com a baliza, maior percentagem de posse de bola —, a equipa espanhola só conseguiu marcar um golo. Muito se deveu ao guarda-redes da Juventus, Michele Di Gregorio, que fez dez defesas, algumas de alto nível de dificuldade.

Ainda assim, o golo "merengue" chegou mesmo. Foi Gonzalo García que, aos 54 minutos, aproveitou um cruzamento de Trent Alexander-Arnold para, na pequena área, cabecear para o fundo das redes.

O Real Madrid fica, agora, à espera do vencedor do duelo entre os alemães do Borussia de Dortmund e os mexicanos do Monterrey.

Também já se apuraram para os "quartos": os brasileiros do Palmeiras, de Abel Ferreira; os ingleses do Chelsea, que eliminou o Benfica; os franceses do Paris Saint-Germain; os alemães do Bayern de Munique; os brasileiros do Fluminense, que surpreenderam o Inter de Milão; e os sauditas do Al-Hilal, que levaram a melhor sobre o Manchester City.

Duelos dos "quartos"

Fluminense - Al-Hilal

Palmeiras - Chelsea

PSG - Bayern

Real Madrid - Dortmund/Monterrey