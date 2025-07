Morreu o antigo guarda-redes Peter Rufai. "Descansa em paz, Príncipe da Nigéria"

Morreu o antigo guarda-redes Peter Rufai, aos 61 anos, vítima de doença prolongada, avançou esta quinta-feira a imprensa nigeriana.

Internacional pela Nigéria, o guarda-redes defendeu a baliza do Farense, entre 1994 e 1996, e também representou o Gil Vicente.



Numa mensagem divulgada nas redes sociais, o Farense manifesta o "profundo pesar pelo falecimento de Peter Rufai, histórico guarda-redes internacional nigeriano e figura marcante do nosso clube".

O emblema algarvio assinala que o guardião nigeriano vestiu a camisola do clube "numa das fases mais emblemáticas" da história recente.

"Recordamos com orgulho a sua entrega, profissionalismo e humildade dentro e fora das quatro linhas. Peter Rufai ficará para sempre na memória dos Farenses como uma verdadeira lenda do nosso clube e uma das grandes figuras internacionais que vestiram com honra a nossa camisola. À família e amigos, endereçamos as nossas mais sentidas condolências. Descansa em paz, Príncipe da Nigéria", diz o Farense.



Ao serviço da seleção da Nigéria venceu a Taça das Nações Africanas, em 1994, e participou nos Campeonatos do Mundo de 1994 e 1998.

Além de guarda-redes de renome, Peter Rufai era filho de um rei de uma tribo na Nigéria, o que lhe valeu a alcunha de "O Príncipe" no mundo do futebol.