A emocionante carta do treinador do Liverpool

Foi Jürgen Klopp que foi buscar Diogo Jota ao Wolves no verão de 2020, mas foi Arne Slot que lhe ofereceu a possibilidade de ser campeão na sua liga dos sonhos, como chegou a confessar. Diogo Jota, que morreu num acidente de viação na quinta-feira com o irmão André Silva, é um futebolista adorado no Liverpool, onde até têm um cântico para ele. As palavras que se seguem de Slot, publicadas no site do clube de Anfield, comprovam-no. O que dizer? O que pode alguém dizer num momento como este em que o choque e a dor são incrivelmente crus? Gostaria de ter as palavras, mas sei que não as tenho. Tudo o que tenho são sentimentos que sei que muita gente vai partilhar sobre uma pessoa e um jogador que adorávamos e sobre a família dele que gostamos tanto. Os meus primeiros pensamentos não são como treinador de futebol. São como pai, filho, irmão e tio e pertencem à família do Diogo e do André Silva, que experienciaram uma inimaginável perda.

A minha mensagem para eles é clara: nunca vão caminhar sozinhos [lema do clube: you will never walk alone]. Os jogadores, o staff, os adeptos do Liverpool Football Club estão todos com vocês e, pelo que vi hoje [quinta-feira], o mesmo pode ser dito da família do futebol. Esta não é uma mera resposta à tragédia. É também uma reação à bondade das pessoas envolvidas e ao respeito que tantos têm pelos rapazes e pela família. Para nós, como clube, o choque é absoluto. O Diogo não era apenas nosso jogador. Era um ente querido para todos nós. Era um companheiro, um colega, um parceiro de trabalho e em todos esses papéis era muito especial. Poderia dizer tanto sobre o que ele deu à equipa, mas a verdade é que toda a gente que viu o Diogo jogar pode ver isso. Trabalho árduo, ambição, compromisso, grande qualidade, golos. A essência do que um jogador do Liverpool deve ser. Há também as partes que nem todos podem ver. A pessoa que nunca procurou popularidade mas que a encontrou. Não era amigo de duas pessoas, era amigo de todos. Era alguém que fazia os outros sentirem-se bem com eles próprios, estando simplesmente com eles. Era uma pessoa que olhava pela sua família.