Neves e Cancelo choraram Diogo Jota antes do adeus do Al Hilal ao Mundial de Clubes

O Al Hilal disse adeus ao Mundial de Clubes, ao perder por 2-1 com o Fluminense, que se tornou o primeiro semifinalista da prova, esta sexta-feira, mas o grande destaque da partida não foi o futebol.

Antes do encontro, foi observado um minuto de silêncio em honra de Diogo Jota e do irmão André Silva que morreram, aos 28 e 25 anos, respetivamente num acidente de viação na quinta-feira, em Zamora, Espanha. Durante esse período, os portugueses Rúben Neves e João Cancelo, companheiros do avançado do Liverpool na seleção, não contiveram as lágrimas e tiveram de ser consolados por colegas de equipa do Al Hilal.

Neves, em particular, passou vários anos como companheiro de equipa de Jota. Além da seleção, partilharam balneário no FC Porto e no Wolverhampton.

Mais tarde, ao minuto 20, foi exibida uma imagem de Diogo Jota no ecrã gigante do estádio, em referência à camisola 20 que o avançado usava no clube e na seleção. Uma vez mais, Neves e Cancelo não contiveram a emoção.