Pairou no radar de Barça e Bayern, mas Nico ouviu o "coração" e renovou com o Athletic até 2035

O avançado espanhol do Athletic Bilbao Nico Williams prolongou o contrato que terminava em 2027 por mais oito épocas, até 2035, anunciou o clube basco da LaLiga nas suas redes sociais.

“Quando há que tomar decisões, para mim o que pesa mais é o coração. Estou onde quero estar. Com os meus. Esta é a minha casa. Aupa Athletic!”, refere o jogador, num vídeo partilhado pelo clube.

A renovação de Nico Williams, de 22 anos, surge com alguma surpresa no mercado de transferências do futebol espanhol, dado que o jogador era alegadamente pretendido pelo campeão FC Barcelona.

“O Athletic Bilbao e Nico Williams chegaram a acordo para prolongar o seu contrato, que expiraria em 2027, por um período de oito anos, até 30 de junho de 2035”, refere em comunicado o clube.

Ainda de acordo com o Athletic Bilbao, que se qualificou para a Liga dos Campeões da próxima época, com o 4.º lugar na LaLiga, a cláusula de rescisão de Nico Williams “aumentou mais de 50% em relação à anterior (que era de 58 ME)”.

“Esta nova demonstração de lealdade marca um marco na história do clube e reforça um caminho de confiança no projeto desportivo”, afirmou o jogador, que tem sido muito cobiçado.

Williams, formado em Bilbau como o seu irmão Inaki, parecia, segundo a imprensa espanhola, muito próximo de se juntar ao amigo Lamine Yamal na Catalunha, com vários órgãos de comunicação a anunciarem há alguns dias que tinha sido fechado um acordo.

Estas notícias, que o jogador não desmentiu, irritaram alguns adeptos bascos, furiosos com a possibilidade de a sua estrela se transferir para o FC Barcelona. Um mural de Nico Williams, ao lado do irmão, foi vandalizado duas vezes, um sinal do clima tenso em torno destes rumores.