Igor Jesus é reforço para Nuno Espírito Santo

O avançado Igor Jesus é reforço do Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, até junho de 2029.

“Estou muito feliz por fazer parte desta nova história, especialmente num clube como o Nottingham Forest. Não precisei pensar duas vezes antes de aceitar esta oferta. Aceitei com entusiasmo o projeto que me enviaram”, disse aos canais oficiais do clube.

O internacional brasileiro chega do Botafogo por um valor a rondar os 11,5 milhões de euros.

Em 2025, Igor Jesus fez nove golos e uma assistência em 28 jogos.