Muller e o último jogo pelo Bayern. “É uma sensação muito estranha”

Agora é de vez. Com a derrota do Bayern Munique no Mundial de Clubes está confirmada a saída de Thomas Muller do clube.

O avançado, de 35 anos, fecha assim uma sequência de 757 jogos pelo campeão germânico.

“Normalmente, teria de processar a derrota de hoje e é isso que vou fazer. O procedimento habitual seria voltar para o hotel da equipa e concentrar-me no próximo desafio, mas vou voltar para fazer as malas e partir. Vou precisar de tempo para processar tudo! É uma sensação muito estranha, para ser sincero”, disse.

O internacional germânico não desvendou qual vai ser o seu futuro na próxima época.

Sobre a partida, Muller referiu: “Uma derrota como esta é sempre difícil. O jogo teve de tudo e ambas as equipas tiveram um excelente desempenho. Dificultámos muito a vida ao PSG”.

A equipa francesa venceu por 2-0 e está nas meias-finais do Mundial de Clubes.

Foram 33 títulos e 250 golos com a camisola do Bayern.