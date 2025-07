PSG termina com 9, mas está nas meias-finais do Mundial de Clubes

O PSG derrotou o Bayern Munique, por 2-0, e segue para as meias-finais do Mundial de Clubes.

Numa espécie de final antecipada, o campeão francês acabou por levar a melhor, mesmo tendo terminado com 9 jogadores em campo.

Os tentos dos gauleses foram apontados por Doué, aos 78 minutos, e Dembele, aos 90+6, este com homenagem a Diogo Jota.

Pacho e Lucas Hernandez foram expulsos, aos 82 e 90+2 minutos, e deixaram os franceses em inferioridade numérica.

Nota ainda para a lesão grave do médio Musiala, do Bayern Munique, em cima do intervalo, após um lance com Donnarumma.

Os internacionais portugueses: Nuno Mendes, Vitinha e João Neves foram titulares. Já Gonçalo Ramos não saiu do banco.

Do lado dos alemães, Raphael Guerreiro entrou e João Palhinha não jogou.

Agora, o PSG vai defrontar o vencedor do Real Madrid – Borussia Dortmund.