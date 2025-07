A UEFA nomeou Catarina Campos para dirigir a partida entre Alemanha e Dinamarca, jogo para a segunda jornada do grupo C do Europeu feminino, que está a decorrer na Suíça.

A árbitra portuguesa vai ser auxiliada por Vanessa Gomes e Andreia Sousa. Tiago Martins vai ser o AVAR.

Este é o primeiro jogo de Catarina Campos no torneio como árbitra principal, depois de ter sido quarta árbitra no Islândia-Finlândia.