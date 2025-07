O Fenerbahçe, de José Mourinho, oficializou a contratação de Jhon Durán, por empréstimo do Al Nassr.

O avançado, de 21 anos assinou um contrato de uma época.

O colombiano esteve meia época no Aston Villa e meia época no Al Nassr. No total realizou 47 jogos e fez 24 golos.