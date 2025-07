Noruega soma e segue, anfitriãs também venceram

A Suíça e a Noruega venceram os respetivos encontros deste domingo para a segunda jornada da fase de grupos do Europeu feminino.

As anfitriãs do Euro 2025 derrotaram a Islândia, por 2-0.

Os golos das helvéticas foram apontados, na segunda parte, por Reuteler e Pilgrim.

Já a Noruega, com a benfiquista Lund no onze, ganhou à Finlândia, por 2-1, com tentos de Nystrom (na própria baliza) e Hansen. As finlandesas ainda empataram por Sevenius.

Na classificação, a Noruega lidera o grupo com seis pontos, contra três de Suíça e Finlândia. A Islândia mantém zero ao fim de duas jornadas.